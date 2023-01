Luciana Gimenez teve a perna esquerda imobilizada após acidente na neve - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2023 18:35

Rio - Luciana Gimenez, aos 53 anos, usou suas redes sociais, nesta terça-feira (10), para se pronunciar pela primeira vez sobre o acidente que sofreu esquiando no último sábado (7), em Aspen, nos Estados Unidos. A apresentadora quebrou a perna em quatro lugares e precisou passar por cirurgia de emergência, mas compartilhou uma mensagem em seu Story agradecendo o apoio dos fãs e avisando que está se recuperando bem.

No Story, Luciana escreveu: "Oi, pessoal! Estou bem, me recuperando, e sei que tem muita gente preocupada. Um pouco cansada, mas logo apareço para contar um pouco mais. Obrigada por todo carinho. Um beijo, Lu", seguida de imagens da perna imobilizada. A alta da apresentadora estava prevista para a última segunda-feira (9), segundo a nota divulgada no perfil oficial. No entanto, Luciana segue se recuperando no hospital norte-americano.