Eliana curte férias com os filhos, Arthur e ManuelaReprodução / Instagram

Publicado 10/01/2023 09:20 | Atualizado 10/01/2023 09:21

Rio - Eliana usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira, para compartilhar um registro onde aparece ao lado dos dois filhos, Arthur, de 11 anos e Manuela, de 5. No Instagram, a apresentadora de 50 anos ainda se declarou para os pequenos, com quem está aproveitando as férias.

"Minha vida em uma foto", escreveu a loira na legenda da imagem em que aparece sorridente e abraçada com os filhos. Nos stories, Eliana chegou a usar a palavra "férias", acompanhada de um emoji de coração branco, para se referir ao período de descanso ao lado de Arthur, fruto do seu antigo relacionamento o produtor João Marcelo Bôscoli e Manuela, de seu casamento com Adriano Ricco.

Em dezembro de 2022, Eliana usou seu perfil na rede social para desabafar sobre os comentários maldosos ouvidos por mulheres que, assim como ela, decidiram amamentar. "Como se já não bastassem todos os desafios da maternidade, o corpo feminino e o momento mais puro e humano da amamentação nem sempre são vistos com bons olhos [...] Ser mãe, também é proteger o seu filho e a si mesma de todos os males que escutamos, vemos e sentimos. Estamos nessa juntas!", ponderou a apresentadora, na época.