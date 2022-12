Eliana desabafa com seguidores sobre críticas ouvidas durante processo de amamentação - Reprodução / Instagram

Eliana desabafa com seguidores sobre críticas ouvidas durante processo de amamentaçãoReprodução / Instagram

Publicado 15/12/2022 10:03 | Atualizado 15/12/2022 11:43

Rio - Eliana Michaelichen, de 50 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para desabafar sobre os desafios enfrentados por mulheres que, assim como ela, decidiram amamentar. No Instagram, a apresentadora, que é mãe de Arthur, de 11 anos, e Manuela, de 5, elencou uma série de críticas comumente ouvidas pelas mães durante o período da amamentação.

fotogaleria

"Não vai esconder os seios? Que coisa feia!", "você não deveria amamentar seu filho em público" e "dá o peito para ele parar de chorar de uma vez", foram as frases preconceituosas destacadas pela loira no registro. Na legenda, Eliana aproveitou para falar diretamente com as lactantes. "Se você é mãe e já passou por isso, fiz esse conteúdo pensando em você. Os comentários hostis que muitas mulheres sofrem durante a amamentação são inadmissíveis", iniciou a apresentadora.

"Como se já não bastassem todos os desafios da maternidade, o corpo feminino e o momento mais puro e humano da amamentação nem sempre são vistos com bons olhos…", lamentou.

"Ser mãe, também é proteger o seu filho e a si mesma de todos os males que escutamos, vemos e sentimos. Estamos nessa juntas! Me conta aqui nos comentários se já ouviu alguma delas ou outras que te fizeram repensar a natureza do nosso papel", concluiu.

No post, internautas aproveitaram para deixar mensagens de apoio. "Empatia pelas mamães", disse uma seguidora. "Infelizmente esses comentários sempre vem de mulheres", opinou outra. "Que ridículo, várias mulheres dizendo que acha falta de respeito amamentar em público. O engraçado que são mulheres que andam quase nuas. Fica aqui minha indignação!", alfinetou uma terceira.

Veja o vídeo