Simone Mendes grava primeiro DVD solo em São Paulo

Rio - Após o fim da dupla com Simaria, Simone Mendes gravou seu primeiro DVD solo, intitulado 'Cintilante', na Villa Mandacaru, em Itu, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira. A cantora embalou o público ao som de suas canções mais recentes e ainda trocou de figurino durante a apresentação.

Familiares da artista marcaram presença no local, como sua mãe, Mara Mendes, o marido, Kaká Diniz. Famosos como Daniel Caon, a apresentadora Fabiola Gadelha e o marido, Bruno Amaral, curtiram o show da plateia.



"Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira. Eu me sinto acolhida e abraçada por todos os lugares por onde eu passo. E, o que eu sempre falo, se tenho Deus e os fãs ao meu lado, eu tenho tudo", comemora Simone ao falar de sua nova etapa.

Em agosto deste ano, Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja após dez anos. A notícia não pegou os fãs de surpresa devido à crise que as duas já enfrentavam meses antes do anúncio oficial. As cantora garantem que a relação familiar das duas é boa, apesar do fim da parceria musical.

