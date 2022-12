Viviane Araújo surge pronta para arrasar em ensaio de rua do Salgueiro - Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2022 21:09 | Atualizado 15/12/2022 21:10

Rio - Viviane Araújo revelou seu look para um evento da Acadêmicos do Salgueiro, na noite desta quinta-feira. Em postagem no Instagram, a atriz de 47 anos surgiu vestindo um body vermelho decorado com franjas e sapatos de salto alto na cor prata, além de usar o cabelo preso em um rabo de cavalo. "Pronta pro ensaio de rua!", declarou a rainha de bateria da agremiação, na legenda da postagem.

Nos comentários, a artista recebeu uma chuva de elogios de fãs e amigos: "Maravilhosa", escreveu Lexa. "Rainha poderosa", disparou uma seguidora. "Só entregando beleza, mulher", afirmou outra internauta. "Um arraso", completou uma terceira.

Vivi já retomou de vez as atividades como a rainha de bateria do Salgueiro após o nascimento de seu primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão. No último dia 6, a atriz organizou uma festinha em clima de Copa do Mundo para celebrar os três meses de vida do herdeiro, mostrando o bolo e decoração com as cores da bandeira do Brasil.

