Mariana Xavier comprou imóvel perto de cartão-postal carioca Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2022 19:54

Rio - Mariana Xavier compartilhou com os seguidores nesta quinta-feira (15) a felicidade de ter comprado um imóvel. No registro, a atriz relembrou as dificuldades que enfrentou na carreira artística e comemorou que viverá próximo a um cartão-postal carioca.

"Quem diria que um dia eu ia morar de frente pra esse cartão postal! Eu nasci na Tijuca e passei grande parte da minha infância no Grajaú, Zona Norte do Rio. Comecei a fazer teatro com 9 anos de idade e ouvi de muita gente que era um desperdício eu, 'uma menina tão inteligente', querer ser atriz... fui muito mais incentivada a desistir do que a persistir", desabafou.

Mariana Xavier recordou os conselhos que recebeu para desistir da carreira artística. "Tive zilhões de empregos pra conseguir pagar meus boletos enquanto seguia tentando fazer a carreira dos sonhos dar certo. Trabalhei como despachante, recreadora, professora de português, professora de lambaeróbica, assistente de marketing, promotora de eventos... fiz 'de um tudo'! E até pouco tempo antes de estourar com 'Minha Mãe É Uma Peça' eram inúmeros os conselhos pra que eu deixasse pra lá essa história de ser artista e fizesse concurso público pra ter 'um futuro garantido'. Que bom que eu botei o mundo no mudo e ouvi meu coração! Duvido que o futuro que desejavam pra mim fosse mais bonito e mais feliz do que o presente que vivo hoje."