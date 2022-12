MC Drika e Larissa Novais - Reprodução Internet

MC Drika e Larissa NovaisReprodução Internet

Publicado 15/12/2022 19:23 | Atualizado 15/12/2022 19:46

Rio - MC Drika usou os stories do seu Instagram, nesta quinta-feira (15), para expor mais uma etapa da história com a sua ex Larissa Novais. A funkeira havia sido acusada de agressão por parte da antiga mulher, que abriu um boletim de ocorrência por violência doméstica e relatou que saiu de casa no último dia 17 de novembro. Após o ocorrido, Drika emitiu um comunicado oficial esclarecendo a situação há três semanas.

A internet reagiu à situação e como apenas a funkeira havia se manifestado com mais detalhes, Larissa veio a público no último domingo (11), mostrando fotos e mais informações sobre a violência que sofria: "Antes de qualquer coisa, sim, houve agressão física. Fiz o boletim de ocorrência e corpo de delito. Tem fotos de tudo. Não foi a primeira vez", e continuou: "Não vou mais me calar. Não acho justo comigo mesma esse silêncio todo, pessoas me julgando, dizendo que eu estou mentindo porque eu não vim me pronunciar. Jamais mentiria num assunto tão grave".

Após afirmar que não queria atrapalhar a carreira da ex ao trazer a história a publico, finalizou: "Mas na hora de prejudicar meu psicológico, me agredir, me humilhar, me impedir de levar minhas coisas, coisas do meu filho, da minha cachorra, ninguém pensou". Em contrapartida, MC Drika relatou seu lado da história para seus seguidores, segundo ela, o relacionamento "sempre foi movido por ciúmes, agressões e dinheiro".

A funkeira continuou explicando o que acontecia entre quatro paredes: "Nas crises de ciúmes ela sempre me agredia, e eu me defendia. E vice-versa. Foram diversas agressões físicas e verbais! Inclusive me chamando de noia e favelada", e continuou: "Fora isso ela agrediu diversas fãs. O término não foi por ciúmes dessa vez e, sim, porque eu não quis dar uma quantia de dinheiro. Meus advogados estão tomando as devidas providências".