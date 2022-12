Juju Salimeni está fora do Carnaval 2023 - Reprodução/Instagram

Juju Salimeni está fora do Carnaval 2023Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2022 18:28

Rio - Juju Salimeni abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta quinta-feira e comunicou que não desfilará por nenhuma agremiação no Carnaval do próximo ano. A musa fitness contou que negociou com escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro, mas não obteve sucesso.

fotogaleria

"Infelizmente, não vou desfilar no próximo ano. Tive algumas negociações com escolas de SP e RJ, mas não deram certo! Provavelmente, eu vou fazer alguma viagem nessa época, mas seu eu fosse desfilar, estaria mantendo a dieta 100% mesmo nas festas de fim de ano", afirmou.

A apresentadora também não desfilou no carnaval deste ano. Na época, Juju Salimeni comentou que a incerteza da realização dos desfiles por causa da pandemia impediu que ela se programasse, mas que pretendia voltar em 2023 devido a saudade da avenida.