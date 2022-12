Reynaldo Gianecchini e familiares - Reprodução Internet

Reynaldo Gianecchini e familiaresReprodução Internet

Publicado 15/12/2022 15:41

Rio - Reynaldo Gianecchini posou ao lado da sua família nesta quinta-feira (15). O ator comemorou a formatura da sobrinha, Giovana Gianecchini, no curso de medicina. Na legenda, o artista escreveu: "Amo uma família reunida!! Celebrando nossa menina Giovana ,formando em medicina e enchendo a gente de orgulho e gratidão!! Voa alto meu amor @g.gianecchini Te amamos!". O ator também fez outra postagem em carrossel preenchida por fotos ao lado da sua mãe e irmãs, onde escreveu: "Sisters and mom!" (Irmãs e mãe, em inglês).

fotogaleria

As publicações cheias de amor e fofura contagiaram os internautas e seguidores de Reynaldo, que comentaram mensagens de parabenização como: "Parabéns e muito sucesso na sua nova caminhada. Muita luz no seu caminho", "Que lindos! Deus abençoe essa família", "Ter o Gianecchini dançando a valsa de formatura não é pra qualquer um... Parabéns doutora!" e "Parabéns e felicidades à sua sobrinha e muito sucesso nessa linda profissão que salva tantas vidas".

No outro post, internautas elogiaram a beleza da família de Gianecchini com recados como: "Quanto charme!!! Lindos demais!! Amo!!", "Família linda!" e "Você nasceu com a centelha da beleza. Ela acompanha a pessoa a vida inteira!! A sua família também é muito linda, igual a você", foram bem repercutidos.

Reynaldo recentemente esteve envolvido em um rumor que afirma que o ator está em um affair com Wadih Vilela, já que ambos postaram uma foto no mesmo quarto de hotel. No entanto nenhum dos dois confirmou ou oficializou a relação