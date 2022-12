Maria Rita nega estar vivendo romance com a DJ Ju de Paulla - Reprodução Internet

Maria Rita nega estar vivendo romance com a DJ Ju de PaullaReprodução Internet

Publicado 15/12/2022 14:27 | Atualizado 15/12/2022 14:40

Rio - A cantora Maria Rita, de 45 anos, negou estar em um relacionamento com a DJ Ju de Paulla, de 35, que tocou no casamento do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos Stories, do Instagram, a artista disse que Ju é uma "grande e amada amiga".

"Presentinho cafona para esse fim de ano, hein, gente? Era tão fácil ter apurado essa informação com a minha assessoria. Mas preferiram partir para fake news para ganhar clique. Ju é minha grande e amada amiga", lamentou Maria Rita nos Stories, do Instagram.

"Como eu tenho fé que em 2023 as coisas vão melhorar muito, também desejo que todo mundo fique de bem com a vida", completou a cantora. A DJ também fez uma série de postagens nas redes sociais negando o boato.