Mel Maia comenta ida de MC Daniel à festa de NeymarReprodução do Instagram

Publicado 15/12/2022 10:35

Rio - Mel Maia, de 18 anos, desmentiu boatos de que seu namorado, MC Daniel , teria ido escondido à uma festa promovida por Neymar. Nas redes sociais, a atriz explicou a presença do amado no evento do jogador de futebol e lamentou que os internautas criem este tipo de especulação.

"Ele me disse, gente. Ele estava com celular e estava falando comigo. É muito fã do Neymar e foi lá resenhar com o ídolo dele, quem não gostaria, né?", iniciou ela via Instagram. "Está aí o motivo de eu não querer expor muito, as pessoas falam muito sem saber e nos jogam energia negativa", desabafou.



MC Daniel, por sua vez, também usou seu perfil para justificar sua ida à comemoração. "Na live que fiz com ela, eu estava na sala dele. Não fui escondido dela. Pedi permissão e fiquei em contato com ela a todo momento. Fui de dia para lá, não menti. E isso aconteceu a trinta minutos da minha casa. Ele é o meu ídolo, me mandou mensagem dizendo que também queria me conhecer, não tive como negar", contou o funkeiro.