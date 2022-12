Influenciadora Anna Clara Rios denuncia assédio em voo - Reprodução Internet

Publicado 15/12/2022 08:01 | Atualizado 15/12/2022 08:04

Rio - A influenciadora digital Anna Clara Rios denunciou, na manhã desta quinta-feira, que sofreu um assédio durante um voo entre São Paulo e Belo Horizonte. A jovem contou que estava sendo fotografada por um homem enquanto dormia no assento do avião.

"Gente eu estou aqui no avião, eu estou tremendo de ódio, tá? Esse senhor aqui estava tirando fotos minhas enquanto eu dormia, tiveram que me avisar, me mudar de lugar, e ele enviou para alguém que eu não faço menor ideia de quem seja", disse Anna Clara nos Stories, do Instagram, mostrando o homem que a estava importunando.

Segundo a influenciadora digital, ela estava dormindo quando foi acordada por um comissário de bordo afirmando que teria que trocá-la de lugar. A princípio, sonolenta, ela não entendeu o que houve mas aceitou. De acordo com Anna Clara, ela foi colocada ao lado de uma mulher que estava sentada com um homem, que poderia ser seu marido. Essa mulher explicou que ela pediu para que seu companheiro ficasse no assento em que Anna Clara estava porque uma outra pessoa estava aproveitando a localização para fotografá-la.

"Eu estava num voo de São Paulo para BH e fui acordada por um comissário de bordo dizendo que teria que me trocar de assento. Eu não entendi o motivo, mas eu estava sonolenta e troquei. Aí sentei ao lado de uma mulher. Ela e o marido pediram pro comissário me trocar de lugar porque tinha um homem tirando fotos minhas. Ela me disse: 'Quando você estava dormindo, ele estava dando zoom. Ele estava tentando ver o que estava embaixo do seu vestido'", relatou a influenciadora.

"Desde que eu entrei na aeronave, ele estava me filmando. Viram que ele tinha enviado a foto para outra pessoa e não sabiam se era pra uso pessoal ou tráfico de mulheres, por exemplo. Eu estava sozinha no avião. Fiquei com medo. Fui ao comissário, ele me orientou a ir até a aeromoça e ela disse que poderia ligar pra polícia. Ela ligou e a posição da polícia foi que eu precisava de testemunhas presenciais. O casal que me ajudou não poderia estar comigo presencialmente porque tinha uma conexão, mas se disponibilizou a me ajudar online", continuou.

Anna Clara disse que o homem tinha várias fotos dela em sua galeria de fotos no celular. "Fiquei muito desesperada porque aparentemente só os dois tinham visto o que aconteceu. Eu falei com a aeromoça que eu ia confrontá-lo porque eu queria que ele apagasse a foto. Eu fui até ele, ele admitiu, pediu desculpas e apagou as fotos. Tinham várias fotos na galeria dele, não era uma só. Eu voltei para o meu assento e o moço falou pra ele abrir o WhatsApp dele porque ele apagou só da galeria, mas ele mandou a foto para outras pessoas. Aí quando a gente pousou a polícia já estava esperando ele, a gente foi para a Polícia Federal, prestei depoimento, abri inquérito e agora a situação está na Justiça", explicou.

A influenciadora contou que recebeu muito apoio após a confusão, mas também algumas críticas. "Tinha gente falando que eu tinha que usar burca se eu não quero ser fotografada, gente falando que eu não sei ser elogiada...", lamentou.