Larissa Manoela e André Luiz Frambach posam juntos em Fernando de Noronha - Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2022 21:51

Rio - Larissa Manoela está em Fernando de Noronha, no Pernambuco, para curtir suas férias ao lado do namorado, André Luiz Frambach. Em postagem no Instagram, os artistas surgiram em trajes de banho ao conhecer uma das praias do destino turístico.

"Chegamos, Noronha! Mais uma viagem especial ao lado do meu amor! Modo férias on!", declarou a atriz, na legenda da publicação. "Que emoção estar aqui, realizando mais um sonho do seu lado! Obrigado por tanto e por tudo", respondeu o ator de "Cara e Coragem", nos comentários.

O casal ainda recebeu diversos elogios de fãs e amigos, que celebraram o momento junto com os globais. "Aproveitem", desejou Maisa. "Divirtam-se muito", escreveu a irmã do ator, Camille Frambach. "Casal mais lindo desse site", afirmou uma seguidora. "Perfeitos, muita felicidade aos dois", disse outra internauta.

