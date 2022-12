Leticia Spiller posa com o filho, Pedro Novaes, após ator passar por transformação no visual - Reprodução/Instagram

Leticia Spiller posa com o filho, Pedro Novaes, após ator passar por transformação no visualReprodução/Instagram

Publicado 16/12/2022 20:33

Rio - Filho de Leticia Spiller e Marcelo Novaes, Pedro Novaes surpreendeu os seguidores ao passar por uma transformação no visual para as festas de fim de ano. O ator e baterista da banda Fuze decidiu passar a máquina no cabelo ruivo, além de descolorir os fios. O artista finalizou o processo com "pintas" azuis de leopardo, aderindo ao estilo conhecido como "print hair".

fotogaleria

Na noite desta sexta-feira, Leticia usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos com o herdeiro e reagiu ao novo visual: "Com ele é sempre carnaval!! Ai, ai, Pedro, te amo tanto que nem sei… Te amo mais que o infinito!!", escreveu a atriz.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos da artista se derreteram por mãe e filho: "Lindos", declarou Viviane Araújo. "A cara do pai dele", comparou uma seguidora. "Como ele é gato, misericórdia", disparou outra internauta. "Maravilhosos", elogiou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)