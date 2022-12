Rafa Kalimann recebe time de famosas para amigo oculto - Reprodução Internet

Publicado 16/12/2022 19:18

Rio - Rafa Kalimann postou nesta sexta-feira (16) em seu Instagram, um registro do encontro que proporcionou em sua casa na noite anterior. A influenciadora reuniu as amigas Fernanda Paes Leme, Juliana Paes, Duda Beat, Juliette, Deborah Secco, Isabel Teixeira, Marcella Rica, Vitória Strada e Nilma Quariguasi para um amigo oculto entre as amigas. Segundo a namorada de José Loreto, ainda faltaram celebridades como Camila Coutinho, Camila Queiroz, Larissa Manoela, Sabrina Sato, Giovanna Lancellotti e Sabrina Sato ao encontro.

Rafa explicou que as famosas são parte de um grupo de amizade criado na metade do ano de 2022. O encontro natalino foi feito para realizar uma brincadeira de "amigo oculto" e troca de presentes. Na legenda da foto, a ex-BBB escreveu: "Que noite! (esse post se estende pra quem também não conseguiu estar aqui). Essas mulheres aí foram algumas das que me deram um ombro amigo nesse ano que passou. Criamos um grupo no meio do ano depois de alguns encontros aqui em casa e senti que ali eram mulheres dispostas a se apoiarem (necessário). Ontem sentimos isso ainda mais forte. Falar sobre cada uma no “amiga secreta” potencializou o quanto nos admiramos. Vontade reunir sempre, agora com todas, pra gente continuar sendo. Obrigada por ontem! Amo a vida de cada uma de vocês. Vocês deixam a energia de casa ainda mais radiante."

A apresentadora ainda cobriu o encontro em seu Story, mostrando os destinos e as trocas dos presentes, além de momentos especiais entre as amigas. Algumas das famosas que não estavam presentes, apareceram em vídeo chamada e destinaram os brindes às respectivas amigas. Além disso, outro momento inesquecível foi Vitória Strada pedindo a noiva Marcella Rica em casamento, já que a amada reclamava constantemente de não ter aliança para usar.

Nos comentários, as amigas e outras celebridades elogiaram a anfitriã e o encontro. Camila Queiroz escreveu: "Que coisa mais linda essa foto", Fernanda Paes Leme disse: "Ahhh obrigada você, lindeza! Tudo estava impecável igual você! E guarda meu brinco…que vou pegar até amanhã que já vou embora pra SP (Tentei três vezes falar isso com você no grupo mas você não leu…grata)", Camila Coutinho elogiou: "Você é f*da amiga, que máximo esse grupo que você reuniu! Muito feliz de estar mais próxima esse ano e que venha 2023!!!", e Sabrina Sato comentou: "Muito amor!".

Além delas, Paulo Vieira brincou: "Nem chama… (aqueles bem sem noção kkkkk)", e Isabel Teixeira comentou em resposta: "Rafa, foi lindo… e da próxima vez a gente chama o @paulovieira.oficial porque eu vi ali em cima que ele tá querendo ir", Deborah Secco também escreveu: "Te amo!", e Duda Beat elogiou: "Foi bom demais! Obrigada amiga!". Giovanna Lancellotti também comentou dizendo: "Lindas !!! Você é mto amada @rafakalimann" e Juliana Paes disse: "Obrigada por abrir sua casa e coração para esses momentos… foi lindo demais"