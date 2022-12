Viih Tube responde perguntas de fãs sobre preparativos para a chegada da filha - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2022 18:39

Rio - Viih Tube usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para contar detalhes de sua primeira gravidez. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e respondeu a dúvidas dos seguidores sobre os preparativos para a chegada de Lua, fruto do relacionamento com Eliezer.

"A cor do quartinho da Lua, ainda não mostrei o projeto pra vocês, são baseadas nas cores do Chá de Bebê que foram verdinho e lilás. Ficou a coisa mais linda o projeto", afirmou a ex-BBB, ao ser questionada sobre o cômodo.

Viih Tube ainda revelou a história por trás do nome da filha e contou que escolheu chamar a herdeira de Lua junto com Eliezer: "Fui eu que achei na internet naquelas listas de nomes. Mas nós dois que gostamos de cara quando a li a lista que eu tinha gostado mais", relembrou.

Outro internauta quis saber se a youtuber pretende contratar uma babá para ajudar nos cuidados com a pequena. "Não faço ideia, nunca fui mãe, não sei como é. Vou descobrir tudo agora, na pele. Mas assim, sei que ser mãe deve ser muito gostoso e ao mesmo tempo muito difícil. E muita gente tem em mente que todo famoso tem um monte de babá, coisa que se eu sentir que quero ter babá, não vou me sentir menos mãe por isso", declarou a famosa.

Em sua primeira gestação, a influencer também respondeu se preferia ser mãe de um menino ou menina: "Sempre quis uma menina, sempre tive vontade de passar pra minha filha tudo que minha mãe me ensinou como uma mulher na sociedade! Minhas mãe sempre foi muito desconstruída e muito feminista, sem nem perceber, e admiro muito ela por tudo isso e por tudo que ela me ensinou", afirmou.