Publicado 16/12/2022 16:35 | Atualizado 16/12/2022 16:36

Rio - MC Guimê, de 30 anos, expôs o motivo do fim do casamento com Lexa, de 27, e comentou a possibilidade dos dois reatarem o relacionamento, em entrevista à 'Quem'. Os artistas pegaram os fãs de surpresa, em outubro deste ano, ao anunciarem o término da união através das redes sociais.

"Eu tenho muito amor, carinho e respeito pela Lexa. O que eu vivi com ela todos esses anos que a gente ficou casado, não vivi com nenhuma mulher. Nunca amei nenhuma mulher como ela. Hoje, infelizmente, a gente não está mais junto por causa de situações da vida. Casamento não é algo fácil de lidar. A gente achou melhor optar por essa separação para que cada um volte mais para si, que eu consiga ser mais completo, para se um dia a gente voltar, eu ser melhor para ela e também vice-versa ela para mim", afirmou Guimê.

À publicação, o cantor também falou sobre torcida dos fãs para o casal reatar o casamento. "Sei que as pessoas querem o nosso bem, tanto que ninguém inventou uma maldade a nosso respeito, porque não tem. A gente fica muito feliz, porque conseguimos restabelecer essa amizade esse carinho. Quando tem o término não dá para mentir, porque é tipo um barato que choca. Quando terminamos, eu fiquei um pouquinho afastado e ela também. Mas acho que nós dois ainda gostamos muito da presença um do outro".