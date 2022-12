Mel Maia - Reprodução/Instagram

Mel Maia Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2022 15:18

Rio - Mel Maia usou o Instagram na madrugada desta sexta-feira para compartilhar o relato de uma crise de ansiedade sofrida nos bastidores das gravações de "Vai na Fé", próxima novelas das sete da TV Globo. Intérprete de Guiga, a atriz de 18 anos desabafou sobre o desconforto com a situação.

"Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Desde que eu descobri isso, eu comecei a fazer absolutamente tudo para viver em paz comigo mesma. Comecei a deletar pessoas, lugares, costumes, comidas, para não ter mais crises de ansiedade. Quando eu comecei a ter ansiedade, eu tinha toda hora. Às vezes eu estava em um restaurante comendo com os meus pais e eu tinha, ou estava em uma festa e eu tinha crises. Comecei a fazer terapia, e eu descobri que é só eu me distrair e fazer coisas que eu gosto, que tudo melhora. Agora eu só tenho crises de ansiedade quando algo me dá gatilho, é raro, porque eu estou muito bem comigo mesma. Hoje eu tive crise de ansiedade no trabalho", detalhou.

A atriz relatou os sintomas sentidos e a preocupação em não atrapalhar o andamento das gravações. "Qual é a sensação? Quando eu começo a ter crise de ansiedade, meu corpo começa a ficar quente, eu começo a suar frio, começo a me tremer... E meu olho começa a encher de lágrima, e eu estou toda maquiada. Meu olho começa a encher de lágrima, eu estou no camarim e está todo mundo me olhando. Eu começo a tremer, ficar nervosa porque eu não posso borrar a maquiagem. Quando eu tenho crise de ansiedade, eu preciso chorar muito para colocar tudo para fora. E naquele momento eu não podia. Eu tive que segurar, porque se eu chorasse, ia ter que refazer a maquiagem e demora muito para fazer a maquiagem da Guiga. Ia atrasar muito e eu ia levar bronca. [...] Não posso pensar em ter crise porque vai estressar o diretor, que vai estressar o câmera, que vai estressar todo mundo, porque eu vou estar derretida e vai ter que arrumar a atriz tudo de novo. Vai atrasar, tem cronograma... Quando eu coloco esses sentimentos para dentro, isso me causa vários problemas, como prisão de ventre. Comigo é assim", concluiu.