Silvia Poppovic fala sobre morte do marido: Tenho vivido dias de luto e tristezaReprodução do Instagram

Publicado 16/12/2022 15:29 | Atualizado 16/12/2022 15:30

Rio - Silvia Poppovic, de 67 anos, foi às lágrimas ao falar sobre a morte do marido, o médico Marcello Bronstein, no mês passado, cerca de quatro meses após passar por um transplante de medula óssea. A doadora foi a filha do casal, Ana, de 22 anos, que é estudante de Medicina. Através de uma publicação no Instagram, nesta sexta-feira, a apresentadora comentou falta que o amado faz, citou seu processo de luto e revelou quando vai retornar ao trabalho.

"A vida é feita de momentos felizes e outros nem tantos. Normalmente, aqui nas redes sociais, as pessoas fazem questão de só mostrar o glamour e a alegria. Eu acho isso errado… Tenho vivido dias de luto e tristeza com a falta do Marcello. Ao mesmo tempo, sinto que cada novo dia precisa ser valorizado e curtido com toda a intensidade. Nesse vídeo, me emociono ao falar pra você desse momento tão delicado…", escreveu na legenda da publicação.

No vídeo, a apresentadora abriu o coração e contou como está enfrentando o luto. "Há três semanas eu perdi o Marcello, foi numa sexta-feira também, e eu tenho vivido um luto muito intenso. Primeiro porque eu morro de saudades dele, a gente tinha uma boa relação, era um casamento de muita parceria, onde a gente conversava, trocava ideias, tinha muita vitalidade na nossa relação. Então, de um lado isso é difícil porque é um tobogã de emoções, a falta que faz é enorme, de outro lado, sei que eu vou ter boas memórias dele. Começo a falar e me emociono, mas o que eu preciso dizer para vocês é que exatamente essas boas memórias que me fazem continuar tendo vontade de viver e de continuar trabalhando e eu preciso voltar a pegar a minha rotina de jeito e eu estou me esforçando muito para fazer isso. Desculpa, eu não queria estar chorando, mas é assim que a gente vive. Uma hora está chorando, outra hora está rindo e ainda bem que tenho ele dentro de mim e tenho o carinho de tantas pessoas", desabafou.



Logo depois, ela afirmou que, apesar da tristeza, precisa seguir em frente e contou para os fãs quando deve retornar ao trabalho. "Não é fácil viver o luto, é muito difícil, mas a vida tem que ser vivida, eu tenho uma filha de 22 anos, tenho uma vida que eu quero viver com a maior qualidade e vou me empenhar muito para fazer de cada dia um dia importante. Então é isso, eu queria dizer que a partir da semana que vem agora eu estou retomando o meu trabalho e vai ser com risadas, com choros, eu sei disso, desculpa ter me desorganizado aqui, mas eu conto com seu apoio, com seu aplauso, com a sua torcida e com o seu amor".