Silvia Poppovic e o marido, Marcello Bronstein - Reprodução Internet

Silvia Poppovic e o marido, Marcello BronsteinReprodução Internet

Publicado 25/11/2022 12:52 | Atualizado 25/11/2022 13:00

Rio - O médico Marcello Bronstein, marido da apresentadora Silvia Poppovic, morreu nesta sexta-feira, cerca de quatro meses após passar por um transplante de medula óssea. A informação é da revista "Quem". Marcelo tratava uma leucemia desde setembro de 2021. A doadora de medula foi a filha do casal, Ana, de 22 anos, que é estudante de Medicina.

O sepultamento do médico acontecerá no Cemitério Israelita do Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira. Thereza Collor, amiga da família, lamentou a morte nas redes sociais. "Amigo querido, sentiremos muitas saudades", escreveu.

"Infelizmente, informamos o falecimento do Dr. Marcello Bronstein. Estamos muito tristes, mas certos de que ele foi um guerreiro e agora descansará em paz. Figura fundamental na carreira profissional de milhares de endocrinologistas. Um dia de luto na Endocrinologia", disse o perfil "Endocrino.org".

O médico Felipe Henning também lamentou a morte nas redes sociais. "A endocrinologia e, especialmente a neuroendocrinologia mundial sentirão muito a sua falta", escreveu.