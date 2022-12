Bia Miranda mandou indireta para a mãe, Henny Miranda, após a final de 'A Fazenda 14' - Reprodução de vídeo

Bia Miranda mandou indireta para a mãe, Henny Miranda, após a final de 'A Fazenda 14'Reprodução de vídeo

Publicado 16/12/2022 16:18

Rio - Após o fim de "A Fazenda 14", Bia Miranda já usou as redes sociais para comentar suas atitudes dentro do reality show da RecordTV, que teve Bárbara Borges como a grande vencedora . Nesta sexta-feira, a neta de Gretchen foi aos Stories do Instagram para esclarecer que não retira nada do que disse durante o programa, incluindo tudo o que falou sobre sua mãe, Jenny Miranda.

fotogaleria

"Estou aqui rapidinho, sem maquiagem, para falar sobre algo. Tudo o que eu falei dentro da ‘Fazenda’ é verdade. Eu sei da minha verdade. Eu passei, então não dê moral para pessoas que querem tirar uma faisquinha disso. Para a pessoa que quer tirar uma faísca disso, porque eu conheço essa pessoa", declarou a vice-campeã do reality, sem citar o nome da mãe, com quem se envolveu em diversas polêmicas nas redes sociais antes de sua entrada no programa.

Após a final da atração, Jenny também mandou um recado para a filha nas redes sociais: "Infelizmente ela não foi a campeã, porém ela foi campeã de outras formas. Acho que ela teve uma lição de vida pra vida toda dela. Tô muito emocionada. Porém, eu não fui convidada a mandar vídeo pra minha filha, não me deixaram mandar nem antes e nem agora e nem deixaram ir na final também. Que fique bem claro, eu não fui na final porque eu não pude, porque não deixaram e eu não fui convidada", afirmou a filha de Gretchen.

"Você entrou em um reality e disse em rede mundial, durante o decorrer, que não tinha mãe. Isso me deixou imobilizada. Não sei o que se passou na sua cabeça quando falou certas coisas ruins sobre mim…Eu não nasci ontem e chegaram provas até mim que você foi induzida a dizer algumas coisas. Mas, queria que soubesse que este reality quase acabou com a minha vida", declarou ela.