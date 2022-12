Bárbara Borges é a grande campeã de ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Publicado 16/12/2022 07:28 | Atualizado 16/12/2022 08:09

Rio - A atriz Bárbara Borges, de 43 anos, se tornou a grande campeã do reality show "A Fazenda 14" na noite desta quinta-feira. Com 61,14%, ela foi a mais votada pelo público para ficar com o prêmio de R$ 1,5 milhão. Bia Miranda, neta de Gretchen, teve 35,03% dos votos e ficou em segundo lugar. A jovem também levou um carro 0 km para casa. Já Iran Malfitano ficou em terceiro lugar com apenas 3,83% dos votos.

A apresentadora Adriane Galisteu elogiou a trajetória de Bárbara durante o programa. "Você fez uma linda jornada. O dinheiro do prêmio já está na sua conta, tá?", afirmou. "Eu consegui. Eu quero agradecer ao Brasil. Obrigada a todos vocês que votaram em mim, que acreditaram em mim. Meu coração está explodindo de tanta alegria. Eu quero abraçar todo mundo, olhar nos olhos de todo mundo. Martim e Theo é pra vocês, hein, filhos. Sempre foi pra vocês", disse a atriz.

Inicialmente, Babi foi apontada como "planta" no reality show. No entanto, com o desenrolar dos acontecimentos, ela surpreendeu por ser uma das únicas peoas que teve coragem de bater de frente com o grupo liderado por Deolane Bezerra. "Eu reconheço a força da Deolane', mas o que me incomoda são as coisas em volta dela. Eu nunca tive vocação para ser baba-ovo de ninguém", disse a atriz, certa vez no programa.

Logo em seguida, Babi começou a se aproximar mais do grupo formado por Alex Gallete, Deborah Albuquerque, Kerline Cardoso, Ruivinha de Marte, Tati e Shayan Hagbin. Os conflitos entre ela e Deolane foram ficando cada vez mais graves e a atriz foi ameaçada várias vezes no reality show. Ela chegou a pensar em desistir do programa.

Um dos momentos mais marcantes de Bárbara foi a roça falsa. A votação aconteceu normalmente na sede, sem os peões desconfiarem de que seria uma eliminação fake. Babi, Deolane e Pétala foram enviadas à berlinda. A atriz foi escolhida pelo público para ir ao rancho e ficar acompanhando tudo que seus rivais faziam. Deolane e Pétala ficaram felizes da vida com a "derrota" de Bárbara e se espantaram com seu retorno ao reality show.

E foi justamente esse retorno que causou outra grande reviravolta no jogo. Deolane desistiu de participar do reality show após ser informada que sua mãe estava internada. Um dia depois da saída da advogada, Pétala Barreiros também abandonou o programa. Na internet, especula-se que as duas saíram por não terem gostado da volta de Bárbara Borges para o reality. Moranguinho foi eliminada em uma roça logo em seguida e Bia Miranda se tornou a única representante do grupo A a permanecer na atração.

Cabine de Descompressão

Após a final, Bárbara Borges foi entrevistada no quadro "Cabine de Descompressão". Ela contou porque acredita ter vencido "A Fazenda". "Ainda estou assimilando, é muita coisa. Mas pensando na trajetória, foram muitas coisas. Tretas desde a primeira semana. E a Deolane é inegável, ela entrou muito forte. Ela tem uma personalidade muito forte", disse a atriz.

"E não só eu, como todo mundo na casa começou a observar que ela estava no centro e tinham muitas coisas ao redor dela. Ou você se juntava e fazia parte daquele grupo, ou não. Então, a minha leitura de jogo começou a ir em cima disso. Acho que o público foi acompanhando essa minha trajetória de leitura do jogo. Acredito que possa ter sido isso", completou.

Questionada se sabia que precisava "partir para cima" de Deolane para ser campeã, Bárbara negou. "Não. É que o jeito dela [Deolane], que era muito forte, para mim soava muitas vezes como agressivo. Eu comecei a entender que ali teria um problema. Percebi que eu teria que me impor com a minha personalidade e passar por cima de um medo que eu estava sentindo. Não tinha medo dela, mas o que viria depois de uma treta com ela", afirmou.