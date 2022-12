Tata Werneck rebate notícia falsa sobre término com Rafa Vitti - Reprodução/@paulotroya e Brazil News

Publicado 16/12/2022 17:12 | Atualizado 16/12/2022 17:15

Rio - Tatá Werneck ficou revoltada ao dar de cara com uma notícia falta, nesta sexta-feira (16), de que ela teria anunciado o término de seu casamento com Rafa Vitti. Contudo, não passava de um título sensacionalista, chamado de caça-cliques, feito justamente para enganar o leitor e atrair o clique no link. A matéria na verdade era sobre a pausa que a apresentadora dará no 'Lady Night' para se dedicar a gravação de uma novela.