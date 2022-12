Tatá Werneck, no 'Lady Night' - Reprodução/Multishow

Publicado 15/12/2022 15:31 | Atualizado 15/12/2022 15:38

Rio - Tatá Werneck surpreendeu os seguidores, na noite desta quarta-feira, ao revelar que o "Lady Night" não ganhará novos episódios em 2023. Após o encerramento da sétima temporada com Fabio Porchat como convidado, a humorista foi aos Stories do Instagram para se despedir do programa do Multishow e explicou o motivo da pausa que fará como apresentadora para focar em um novo projeto.

“Obrigada pelas mensagens maravilhosas! Obrigada pelo carinho nesta temporada, vocês me fazem muito feliz, um beijo! E quem não viu, hoje foi um episódio lindo com o Porchat e o especialista é o meu pai. (...) Até a próxima temporada, em nome de Jesus, em 2024. Tem novela antes, o que vai ser maravilhoso também”, declarou a artista.

A novela citada por Tatá é "Terra Vermelha", da TV Globo, que marcará o retorno da comediante aos folhetins após quatro anos. Além disso, a atriz ainda retoma a parceria com o autor Walcyr Carrasco, que também escreveu "Amor à Vida" (2013), em que a mãe de Clara Maria interpretava a cômica Valdirene. Tony Ramos, Gloria Pires, Cauã Reymond e Agatha Moreira são outros nomes que estarão na novela que substituirá "Travessia" na faixa das 21h.