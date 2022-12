Juliana Paes comemora aniversário do filho, Pedro, com declaração na web - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2022 21:08

Rio - Juliana Paes usou as redes sociais para celebrar o aniversário de seu filho mais velho, Pedro, que completa 12 anos nesta sexta-feira. Em postagem nos Stories do Instagram, a atriz se derreteu pelo primôgenito ao compartilhar uma foto em que surge coladinha ao herdeiro.

"Hoje é dia do meu Pedro... meu primeiro, meu amigo, meu menino da gargalhada mais gostosa desse mundo!!! Ah, te amo é pouco... Feliz aniversário!!!!", escreveu a atriz, na legenda da publicação. Pedro é fruto do casamento da atriz com o empresário Dudu Baptista. Juntos desde 2008, os dois também são pais de Antônio, de 9 anos.