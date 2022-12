Jade Picon aproveita dia de sol - Reprodução Internet

Publicado 16/12/2022 20:09

Rio - Jade Picon começou recentemente seus treinos de futevôlei na praia. A ex-BBB compartilhou com seus seguidores, nesta sexta-feira (16), um resumo da sua nova rotina em dias de gravação e como consegue equilibrar com o lazer. A influenciadora está no elenco da novela das nove "Travessia", da Rede Globo, e não deixa de aproveitar os dias ensolarados da Cidade Maravilhosa.

Na legenda da publicação, Jade escreveu: "Hoje no quintal de casa! Acordei seis horas, teve treino cedinho, futevôlei, praia e agora bora trabalhar :). Uma das coisas que mais tenho amado da minha vida é como a minha mudança de cidade me permitiu ter uma vida mais equilibrada quando o assunto é lazer e trabalho". A paulista se mudou para o Rio para gravar a novela, e busca se adequar ao estilo de vida carioca.

Nos comentários, famosos se juntaram aos fãs e seguidores da atriz para elogiar as fotos e o novo estilo de vida. A influenciadora Mafe Nobrega comentou: "nossa manhã foi tudo", o irmão Leo Picon brincou: "Escola @rachelapollonio de estilo de vida", e Dora Figueiredo concordou: "Nossa eu amo o Rio por isso". Internautas marcaram presença com recados do tipo: "Maravilhosa! Você é a dedicação em pessoa, está colhendo os frutos do seu esforço! Muito amor na sua vida, Jadinha!", "Diazão no rio hoje!!!!" e "Que mulher maravilhosa"