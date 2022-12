Ludmilla lança ’Numanice Deluxe’ - Ygor Marques / Divulgação

Ludmilla lança ’Numanice Deluxe’ Ygor Marques / Divulgação

Publicado 16/12/2022 19:45 | Atualizado 16/12/2022 19:48

Rio - Após um show histórico na Marquês de Sapucaí, Ludmilla decidiu presentear os fãs com o lançamento do "Numanice Deluxe", nesta sexta (16). O álbum deriva do evento que esgotou os ingressos em poucas horas e foi a maior edição do Numanice, com um público de 33 mil pessoas, contando com a transmissão inédita e exclusiva do Multishow, colocando o canal como líder de audiência.

fotogaleria

Dentre as seis faixas inéditas que Lud selecionou estão o dueto ccom Alcione do medley “Faz uma Loucura Por Mim/Você Me Vira a Cabeça”. Com Belo, a parceria nas músicas “Não Vá Me Enganar” e o sucesso “Perfume”. Além de “Amor Difícil”, hit do primeiro álbum, e “Teu Segredo”, com Júlio Sereno, feat que foi o grande estopim para a criação de um EP só de pagode, que mais tarde se tornaria o "Numanice", rendendo o primeiro Grammy Latino para Ludmilla.

A cantora fez questão de agradecer todo o carinho dos fãs. “O 'Numanice #2 (Ao Vivo) Deluxe' é um presente para vocês que ao longo desse ano estiveram comigo, sorriram e choraram ao som dos meus pagodes. Eu vou ser eternamente grata e a melhor forma de devolver isso para vocês é com mais pagode e muito amor”, escreveu.



Recentemente, Lud anunciou que pretende levar esse megaevento para dentro de um navio. "Já prepara pra fazer a dívida já. Pra pegar dinheiro com agiota já", disse ela na época. O evento durará três dias com muito pagode, funk, eletrônico e vários convidados especiais.