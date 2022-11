Ludmilla anuncia Navio Numanice - Reprodução/Instagram

Ludmilla anuncia Navio NumaniceReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2022 12:12

Rio - Ludmilla não cansa de fazer história! Após sucesso estrondoso do Numanice na Sapucaí e um Grammy Latino, a cantora anunciou que pretende levar esse megaevento para dentro de um navio. A artista contou a novidade durante seu show no Festival AFROPUNK, na Bahia, neste sábado (26), e brincou com o alto preço da festa, que será open bar.

"Já prepara pra fazer a dívida já. Pra pegar dinheiro com agiota já", disse ela. O evento durará três dias com muito pagode, funk, eletrônico e vários convidados especiais.

Em breve — Numanice (@ludmilanumanice) November 27, 2022 Todos abordos?! É OFICIAL, "Navio Numanice" vem aí, o evento contará com 3 dias de festa! E aí @Ludmilla, vamos pagodear em alto mar? — Numanice (@ludmilanumanice) November 27, 2022 E vem aí o Cruzeiro Numanice — LUDMILLA (@Ludmilla) November 27, 2022 Cruzeiro Numanice.

3 dias de experiência em alto mar. Muita música e gente bonita, daquele jeito que eu amo.



Em breve! — LUDMILLA (@Ludmilla) November 27, 2022

"Vão ser 3 dias de festa. Um dia vai ser Numanice pagode, vou chamar vários pagodeiros p*ca pra vir pra cá. No outro dia vai ser um funk, mas vai ser uma p*taria, uma tabacada… que quem é casado, tem que ver isso aí, vai ter que abrir o negócio pra vir pra cá", brincou ela. "E no terceiro dia, eu tô vendo o que eu vou fazer… Será que eu meto um eletrônico? O terceiro dia eu tô vendo o que vou fazer ainda… Aí eu vou chamar vários funkeiros, aí vem Tati Quebra Barraco, aí vem uns negócio assim”, completou Lud, animada.

Sucesso do Numanice



No último dia 12 de novembro, Ludmilla lotou a Marquês de Sapucaí, no Rio, no que foi a maior edição do Numanice, com um público de 33 mil pessoas. O evento contou com a participação especial de diversos artistas, na plateia e no palco. Cantaram com Lud nomes como Alcione, Péricles, Belo, Fundo de Quintal, Tá Na Mente, MC Cabelinho, Delacruz, entre outros. Histórico do início ao fim, o show teve transmissão inédita e exclusiva do Multishow, colocando o canal como líder de audiência.

O projeto, que teve como estopim uma participação da artista no show do grupo de pagode Vou pro Sereno, e que à princípio seria apenas um EP com algumas regravações de pagodes famosos, tem crescido de forma exponencial e feito Ludmilla deixar sua marca num ramo antes dominado pelos homens. No final de 2019, prometeu aos fãs que se vencesse o Prêmio Multishow que estava correndo, gravaria um EP de pagode. E assim foi feito.

Após ganhar o prêmio de "Melhor Cantora", Lud gravou o primeiro álbum do Numanice em abril de 2020, tendo todas as faixas estreando no Top 200 Brasil do Spotify e uma versão ao vivo diretamente do Pão de Açucar. Mas foi o segundo álbum do Numanice, lançado em janeiro deste ano e gravado no Museu do Amanhã, que rendeu a cantora um Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode.