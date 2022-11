Em show, Joelma desabafa sobre problemas de saúde enfrentados - Reprodução / Instagram

Em show, Joelma desabafa sobre problemas de saúde enfrentadosReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2022 18:38

Rio - Joelma surpreendeu o público durante sua apresentação em São Paulo, na última sexta-feira. Na ocasião, a cantora de 48 anos revelou que além da batalha contra a Covid-19, também enfrentou derrames e igualmente, paradas cardíacas.

"Eu tive três derrames oculares. Algumas paradas cardíacas, mas isso ninguém sabe. Eu passo isso sozinha", revelou a artista no show. "Mas Ele [Deus] é a minha força. Nele eu posso todas as coisas", acrescentou, referindo-se à sua fé.

Recentemente, Joelma havia usado as redes sociais para informar aos seguidores que estava com Covid pela quinta vez. "Pois é, testei positivo pela quinta vez. Inexplicável, não estou nem acreditando nisso!", disse ela na ocasião. "Mas eu estou bem, gente. Diferente de todas as outras vezes que tive Covid, eu estou bem tranquila. um beijo para todos", tranquilizou a cantora.