Daniela Mercury tenta identificar bolsonaristas que hostilizaram Gilberto Gil em jogo da Seleção no CatarReprodução

Publicado 27/11/2022 09:56

ERio - Após Gilberto Gil ser hostilizado por torcedores bolsonaristas no Catar, nesta quinta-feira (24), artistas brasileiros prestaram sua solidariedade ao cantor e demostraram revolta com a situação. Entre elas, Daniela Mercury iniciou uma campanha para tentar identificar os responsávies pelos insultos no video divulgado. A cantora promete foto, abadá, ingressos para shows para quem souber a identidade dos agressores.

Você sabe quem é o agressor de @gilbertogil ? pic.twitter.com/wWL65QgSVo — Daniela Mercury (@danielamercury) November 27, 2022

Outros artistas também se manifestaram sobre o caso, como Caetano Veloso e Preta Gil, e também a mulher do presidente eleito Lula, Janja da Silva.

Meu irmão na música e na vida, @GilbertoGil, foi injuriado por bolsonaristas no Catar. Ele tem 80 anos e estava com sua esposa. Quero prestar solidariedade ao gênio Gil e dizer que nós, os artistas, assim como a verdadeira sociedade, esperamos que os criminosos sejam punidos. — Caetano Veloso (@caetanoveloso) November 27, 2022

Respeitem Gilberto Gil pic.twitter.com/1ZA3FQxdgZ — Preta Gil (@PretaGil) November 27, 2022

Ligamos para @gilbertogil e @Floragil2222 manifestando nossa solidariedade e indignação pela agressão sofrida no Qatar. Gil é patrimônio da música brasileira e merece todo nosso respeito e reverência, Q o agressor seja identificado e responda pelo seu ato. — Janja Lula Silva (@JanjaLula) November 27, 2022 Em vídeo, Gilberto Gil agradeceu pela mensagens de apoio. "Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio", disse o cantor. Em vídeo, Gilberto Gil agradeceu pela mensagens de apoio. "Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio", disse o cantor.

Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio #GilbertoGil @Floragil2222 pic.twitter.com/Cr8iAFzvxN — Gilberto Gil (@gilbertogil) November 27, 2022

A AGRESSÃO



O casal Gilberto Gil e Flora Gil estão no Catar para a Copa do Mundo e, no dia da estreia do Brasil no mundial no jogo contra a Sérvia, foram hostilizados por brasileiros bolsonaristas. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o cantor e a empresária se dirigem à arquibancada e são abordados pelos torcedores com palavrões.



"Vamo, Bolsonaro. Vamo, Lei Rouanet", iniciaram alguns em tom de ironia, fazendo referência à lei de incentivo a projetos culturais. O ex-ministro da Cultura do primeiro governo Lula ainda parou para tirar foto com um fã e em momento algum respondeu aos insultos.



"Vem, vem. Você ajudou o Brasil pra caral**! Vamo lá. Vai lá. Valeu, Lei Rouanet. Obrigado, filho da p***", finalizaram os brasileiros.