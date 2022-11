Claudia Raia aconselha mulheres com mais de 30 anos a congelarem seus óvulos - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2022 20:14 | Atualizado 27/11/2022 20:17

Rio - Claudia Raia usou as redes sociais, no sábado, para aconselhar seguidoras que estão com mais de 30 anos de idade e pensam em ter filhos no futuro. Em vídeo, a atriz de 55 anos disse que congelar óvulos é o "plano B" ideal para essas mulheres, mas acabou sendo criticada por algumas internautas, que alegaram que o método é inacessível para a maioria das pessoas.

"Que conselho você tem para uma mulher que tem 30+ e quer ter filhos, mas ainda não se sente pronta?", quis saber uma fã, que recebeu a resposta de Claudia em formato de reels. "Eu acho que filho é uma coisa que tem que bater no coração. Então, a gente pode achar que não quer ser mãe e decidir isso aos 30 anos, mas depois aos 40, a vida muda completamente, você encontra um grande amor e quer um fruto daquele amor e resolve ser mãe", iniciou a artista.

"E aí? E o plano B? Vamos fazer um plano B? Vamos pensar nisso? Dá para congelar óvulos e deixa como plano B. Não usou? Bacana, doa os óvulos. Usou? Está ali, você tem um plano B. Eu acho isso", indicou a artista.

Nos comentários do registro, seguidoras apontaram que o método não seria viável para inúmeras mulheres. "Pena que o 'plano B' não é para todas, né?", disse uma. "Qual é o 'plano B' para pobre?", indagou uma segunda. "Muitíssimo caro congelar óvulos... Coisa para gente rica", opinou uma usuária. "Mulher, a gente até faz o 'plano B', mas quando vamos ver os valores pra armazenar óvulos, o plano vai para o ralo! Espero que esse serviço seja mais acessível, pois hoje só pode ter 'plano B' quem tem 'bala na agulha'", desabafou outra internauta sobre o procedimento que, atualmente, custa entre R$ 10 a R$ 20 mil.

