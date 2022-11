Leticia Cazarré com os filhos Vicente e Inácio - Reprodução/Instagram

27/11/2022

Rio - Letícia Cazarré abriu o coração, neste domingo (27), sobre o sacrifício de ficar longe dos filhos enquanto cuida da recém-nascida, Maria Guilhermina, que está há 5 meses na UTI de um hospital em São Paulo. Ela é casada com o ator Juliano Cazarré desde 2011, e eles também são pais de Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 3, e Maria Madalena, de 1, que ficam no Rio com o pai.

Muito religiosa, Letícia aproveitou o dia de Nossa Senhora das Graças para fazer um desabafo sobre a maternidade. "Hoje eu sei que o maior sacrifício que Deus pode pedir a uma mãe, é que ela fique longe de seus filhos. Seja por ter que devolvê-los a Ele, como vi várias mães fazerem aqui na UTI e na vida, seja por estar longe fisicamente, mesmo tendo-os aqui na terra", escreveu ela.



"Mas esse foi um sacrifício que Ele pediu também a Sua própria mãe, Maria, que era a maior e mais perfeita das mães, e ela soube aceitar e manteve sua fé. Que Deus e Maria deem paciência e fé a todas as mães que sofrem a distância de seus filhos muito amados", completou.

Maria Guilhermina nasceu com uma cardiopatia rara, a anomalia de Ebstein, e em 5 meses de vida já passou por diversas cirurgias. Por conta disso, até hoje se mantém em tratamento na UTI, acompanhada pela mãe, que só voltou para casa uma vez para ver os outros filhos.