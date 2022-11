Nas redes sociais, Juliana Paes celebra nascimento de sobrinho - Reprodução / Instagram

Nas redes sociais, Juliana Paes celebra nascimento de sobrinhoReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2022 19:26

Rio - Juliana Paes usou as redes sociais, neste domingo, para celebrar o nascimento de seu sobrinho, Samuel, filho de sua irmã, Rosana Paes Braz. No Instagram, a atriz postou uma foto em que aparece segurando o pequeno nos braços e declarou todo o seu amor por ele.

fotogaleria

"Não sei como explicar a felicidade deste domingo! Divido com vocês um dos melhores momentos que a vida nos dá a oportunidade de viver; o encontro com uma nova vida. É sempre um milagre, sempre a maior das alegrias!", iniciou a artista na legenda do registro. "Parabéns, mana! Titia está aqui pro que der e vier! Bem-vindo, Samuel! Te amo. Amo vocês!", declarou ela.



Em 2020, Juliana revelou no programa "Caldeirão do Huck", da Rede Globo, que até gostaria de ter mais um filho, mas que o marido não compactuava com a ideia. "Eu considero [ter mais filhos], meu marido que não. Se eu for ter um filho, vou ter que fazer com outro, procurar outro parceiro. Isso dá muito trabalho, eu não quero", admitiu na ocasião.

Veja o post