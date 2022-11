Erasmo Carlos na festa de 50 anos de carreira de Roberto Carlos - Divulgação/TV Globo

Erasmo Carlos na festa de 50 anos de carreira de Roberto Carlos

Publicado 27/11/2022 13:32

Rio - Roberto Carlos gravará seu "Especial de Fim de Ano", na TV Globo, na próxima terça-feira (29), e para ficar especial mesmo, uma homenagem não poderia faltar. O cantor incluirá na apresentação um tributo a Erasmo Carlos, seu eterno parceiro, que morreu na última terça-feira (22) aos 81 anos.

A informação é da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, que afirma que existem duas possiblidades para relembrar o Tremendão. A primeira seria colocar no repertório a música "Amigo", composta por Roberto em 1977. Mas também é possível que um vídeo com cenas marcantes da dupla seja exibido em um telão. O show vai ao ar na TV Globo no fim de dezembro.

Com uma carreira lendária na Jovem Guarda, Erasmo foi vítima de um quadro de infecção generalizada, decorrente de uma síndrome edemigênica, doença caracterizada por excesso de líquido no corpo.