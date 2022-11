Roberto Carlos esteve no velório de Erasmo Carlos, restrito a familiares e amigos - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 23/11/2022 20:31 | Atualizado 23/11/2022 20:35

"É uma dor muito grande. O irmão que eu escolhi quando eu tinha 16, 17 anos e ficamos irmãos por todo esse tempo. Que Deus o tenha em bom lugar. Uma vida sem Erasmo Carlos é uma tristeza muito grande, que não dá nem para explicar", declarou o Rei aos jornalistas, ao deixar o local. Parceiros na música, na TV e no cinema, Erasmo e Roberto chegaram a compor mais de 500 músicas juntos, incluindo grandes sucessos como "É Preciso Saber Viver", "Além do Horizonte" e "Emoções".

Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Pessoa chegou ao cemitério por volta de 14h30. Abalada, ela chorou muito e foi consolada pelo filho do artista, Leonardo Esteves. Duas horas depois, o outro filho do cantor, Gil, chegou ao velório para se despedir do pai.

Um dos maiores nomes da música brasileira, Erasmo havia sido internado por conta de uma síndrome edemigênica no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, no dia 17 de outubro, mas recebeu alta no dia 2 de novembro. De acordo com informações da unidade de saúde, o artista voltou a ser internado no mesmo dia, com um quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea. A doença é caracterizada pela inflamação da camada de gordura que fica abaixo da pele. Nesta terça-feira, o cantor faleceu.