Publicado 23/11/2022 18:03

Rio - Thiago Oliveira usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para anunciar que espera seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Bruna Matuti. Em postagem no Instagram, o apresentador do "É de Casa", da TV Globo, celebrou a novidade ao compartilhar um vídeo do momento em que se emociona ao descobrir que será pai.

"Há 3 meses vivemos um novo mundo, de todos os dias dar bom dia , tarde e noite para esse milagre de Deus na barriga da mamãe mais linda desse mundo. Há 3 meses vivemos o maior sonho das nossas vidas com um frio na barriga diferente, com um foco diferente e com propósitos profissionais muito maiores do que já tivemos. Dizer que estamos felizes é muito pouco diante do maior presente das nossas vidas", declarou o jornalista, na legenda da publicação.

Em seguida, o ex-apresentador do "Esporte Espetacular" escreveu uma carta para o bebê: F"ilho(a), nossa família já te ama tanto, que quando você chegar será a maior festa de todos os tempos! Venha com saúde, amor e abençoado(a) por Deus e Nossa Senhora Aparecida, beijos do Papai e da Mamãe", encerrou. Juntos desde 2020, Thiago e Bruna ficaram noivos em outubro deste ano.

Nos comentários, fãs e amigos parabenizaram o casal pela novidade. "Peraí que eu tô chorando!!!!!! Que demais, parabéns pros dois! Que felicidade!", comemorou a repórter Tati Machado. "Que alegria, felicidades pra vocês", disse Dani Calabresa. "Muito feliz por vocês! Que Deus abençoe essa família linda", declarou Jeniffer Nascimento.

