Luana Xavier é uma das apresentadoras do ’Saia Justa’ na GNTKelly Fuzaro/Divulgação

Publicado 23/11/2022 17:33

Rio - Luana Xavier abriu o coração sobre a realidade sua vida amorosa. A atriz e apresentadora do "Saia Justa" participou do podcast da médica e ex-BBB Marcela Mc Gowan, o "Bumble Talks", junto com a atriz Fernanda Concon, no episódio "idade para o amor", e revelou que nunca teve um relacionamento sério e aproveitou para abordar a solidão da mulher negra.

"Se eu pensasse que existe idade certa era para eu desistir da vida. Porque eu sou uma mulher de 35 anos e eu falo bastante disso nas minhas redes sociais, sobre a questão da solidão da mulher negra. Então eu sou o retrato fiel do que é a solidão da mulher negra. Eu sou uma mulher até onde eu saiba heterossexual. Estou jogando para o universo aí, para ver se isso muda (risos). Ah, porque homem hétero é um negócio que... Enfim, não faz muito sentido. Mas eu nunca tive um relacionamento, eu nunca tive um relacionamento de verdade", disse a neta da atriz Chica Xavier (1932-2020), conhecida por seus papéis em "Sinhá Moça" e "Renascer".

Luana contou ainda que já relacionou com alguns homens, mas nenhum deles a assumiu publicamente. "Eu tive pegações aí, no meio do caminho, mas eu nunca tive ninguém, nenhum cara que chegou, me assumiu, pegou na minha mão, andou comigo pela praça, me apresentou para a família, e enfim... Então, se eu realmente achar que existe uma idade adequada, então eu já posso chegar à conclusão que eu não vou ter nenhum relacionamento e que a vida vai passar e eu não vou ter essa experiência", desabafou.

"Então eu quero ter direito a ter um relacionamento, seja ele, sei lá, como for, em qual idade for, em qual circunstância da minha vida for, em qual momento profissional for. E aí, depois que eu tiver essa e mais algumas experiências, aí eu posso dizer assim: 'ah, valeu a pena, não valeu. Esse a gente descarta, gostaria de ter um como esse, mas em outro momento da vida'. Então eu, definitivamente, vou lançar esse clichezão aqui: 'não existe idade para o amor!' Não existe, não existe", argumentou Luana.