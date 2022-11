Paulo Lima é ex-empresário de Gal Costa - Reprodução Internet

Paulo Lima é ex-empresário de Gal CostaReprodução Internet

Publicado 23/11/2022 14:10 | Atualizado 23/11/2022 14:10

Rio - Paulo Lima, ex-empresário de Gal Costa, e Wilma Petrillo, viúva da cantora, trocaram farpas nas redes sociais por conta do local de sepultamento da artista. Gal Costa foi enterrada em São Paulo, cidade onde vivia com Wilma e o filho, Gabriel Costa. No entanto, muitos amigos, fãs e admiradores da cantora questionaram o motivo de o sepultamento não ter sido no Rio de Janeiro, onde também está o corpo da mãe de Gal.

"Gal Costa comprou um Jazigo Perpétuo no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, quando faleceu sua mãe. Neste cemitério estão sepultados Carmem Miranda, Ary Barroso, Dorival Caymmi, Vinicius de Moraes, Cazuza, Glauber e Anecy Rocha, os membros da Academia Brasileira de Letras e a maioria dos grandes artistas e personalidades do nosso país. Gal, intuitiva como era, até isso deve ter previsto", disse o ex-empresário, ao postar uma foto da sepultura de Gal nas redes sociais.

"Não é justo que seja sepultada num jazigo que não é seu e que seja dificultada a chegada de seus fãs e amigos para homenagens e despedidas finais. Por que isso tudo está acontecendo? Quem deseja apagar e esconder essa pessoa amada por tantos? O que há por trás de tudo isso?", questionou.

Muitos fãs concordaram com a postagem de Paulo, mas a viúva da cantora rebateu. "Paulo, você não sabe de nada", disse Wilma Petrillo. Questionada por outros fãs, ela afirmou: "Esse tal Paulo não convivia com Gal há mais de 40 anos".

"Sim, é fato, mas ele fez/faz parte da história da Gal e por não saber de nada, ele queira respostas, assim como muito dos fãs da Gal", disse um seguidor. "Ora ora ora, Wilma. Não conviver com a Gal era a coisa mais comum há pelo menos 28 anos, quando alguém a afastou de boa parte de seus amigos", alfinetou outro internauta.

"Isso é tudo o que a senhora tem a nos dizer? Nunca vou esquecer minha única ida ao camarim. Você em pé, vigiando, sizuda. Sua postura controladora. Um amor de vida inteira. Sim, Gal foi e é pra mim. Vê-la encolhida, com medo, esperando sua autorização para cada palavra, cada gesto, me entristeceu profundamente. Nunca mais eu quis voltar. Triste fim", afirmou outro fã.

A atriz Lúcia Veríssimo, que foi namorada de Gal Costa, comentou a postagem do ex-empresário da cantora. "Estou atenta. Pode deixar. Tudo a seu tempo", disse. "Está difícil, mas vamos seguindo no caminho certo. Confiem", completou.

O ator Ciro Barcellos, integrante do grupo Dzi Croquettes, também desabafou sobre o enterro de Gal em seu perfil no Instagram. "Que o corpo de Gal seja levado para o Rio de Janeiro e repouse ao lado de sua amada mãe, querida de todos nós, que com ela convivemos. Que Gal Costa receba a derradeira e merecida homenagem que não lhe foi prestada em São Paulo. Que seus fãs e amigos possam, sim, visitar seu túmulo e cobri-lo com flores", disse.