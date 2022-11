Gretchen aproveita temporada no Catar para se bronzear - Reprodução / Instagram

Publicado 23/11/2022 10:27 | Atualizado 23/11/2022 10:34

Rio - Gretchen, de 63 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta quarta-feira, para mostrar aos seguidores que está aproveitando todas as oportunidades do Catar. No Instagram, a cantora, que está no país do Oriente Médio para assistir aos jogos da Copa do Mundo, compartilhou um clique de biquíni e admitiu que estava tentando se bronzear escondida, devido às leis de vestimenta do país.

"Bom dia, Brasil! Aqui no Catar tomando sol escondida, porque na rua só com muita roupa mesmo. Nada de fora", ressaltou a cantora. "Então, para não perder o bronze, na casa em que estamos pode tomar sol, ainda bem!", comemorou.

Nos comentários da publicação, fãs aproveitaram para elogiar a artista. "Aproveita, maravilhosa!", escreveu uma internauta. "Linda!", enalteceu outra. "Mulher, tu arrasa!", disse uma seguidora. "Linda, poderosa! Isso aí, você trabalhou para isso! Aproveitem muito o Catar", desejou uma usuária.