Mel Maia revela que colocou DIU após sensitiva prever gravidez

Publicado 23/11/2022 21:22

Rio - Mel Maia decidiu adotar um método contraceptivo após Lene Sensitiva prever que a atriz de 18 anos ficaria grávida em 2023. Nesta quarta-feira, a artista usou os Stories do Instagram para contar aos seguidores que colocou o DIU (dispositivo intrauterino), que funciona como um anticoncepcional a longo prazo e reversível, impedindo o contato dos espermatozóides com os óvulos.

"Eu fui colocar meu DIU. Eu já estava pensando em colocar a um tempo, mas, quando a Lene Sensitiva me mandou mensagem, decidi colocar", revelou a artista, que estará de volta às telinhas em breve, com a novela "Vai na Fé", da TV Globo. "Lene Sensitiva, babys aqui não!", brincou ela, na legenda do vídeo.

Depois, Mel disse que não entraria em detalhes sobre o procedimento, mas contou que ficou acordada durante o processo de inserção do dispositivo. "Não vou contar minha experiência de colocar, [mas] coloquei acordada, em um consultório. Eu falei para a doutora que eu queria por apagada porque sinto muita cólica. Eu sinto cólica no período menstrual, no período fértil, então é de pessoa para pessoa. Outro dia conto", finalizou.

A atriz ainda mostrou as mensagens que recebeu de seguidores ironizando o empenho dela em driblar a previsão que recebeu: "Aí, a criança nasce com o DIU na testa", brincou uma pessoa. "O bebê vindo com o DIU na mão", disse outro internauta.

Recentemente, surgiram rumores de que a atriz esteja vivendo um affair com o funkeiro MC Daniel. Os dois, inclusive, foram clicados juntinhos no dia 7 de novembro em um aeroporto do Rio. Na ocasião, eles fizeram caras e bocas para o paparazzo.