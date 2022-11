Mulher de Thiago Silva, Belle Silva ficou revoltada com organização no Catar - Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2022 22:10

Rio - Apesar da vitória do Brasil em sua estreia na Copa do Mundo 2022, nem tudo são flores para os brasileiros que estão no Catar. A mulher do zagueiro Thiago Silva, Belle Silva, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para relatar um perrengue que enfrentou após ter sua bandeira do Brasil confiscada na entrada do estádio onde esteve para torcer pelo marido.

"As pessoas (estão) preocupadas com cerveja fora do estádio e eu estou preocupada com informação. Chegamos aqui e não deixaram a gente entrar com nossa bandeira, falaram que era grande, que não sei o quê...", começou ela, nos Stories do Instagram, enquanto deixava o estádio.

Em seguida, Isabelle contou detalhes sobre a situação: "Deram um papel para a gente. Está aqui: 'Brazil Flag'. Fomos lá buscar (a bandeira) e está tudo fechado. Não deixam a gente passar. Já fomos em dois lugares e não deixaram a gente passar", contou.

"Resumindo: deixamos a bandeira aí para limparem alguma coisa. Quando fizerem cagada, aí limpam na bandeira. Tem é metro para limpar. Palhaçada essa organização. Está assim desde que chegamos, e é só o primeiro jogo. Mas amém, não estou estressada, foi só um desabafo. Ganhamos!", celebrou a influenciadora.

Depois, a mulher do jogador seguiu criticando o atendimento que tem recebido no Catar e desabafou: "Eles estão cagando para o que a gente fala, é um pessoal que não sabe falar inglês, falam inglês pior do que o meu. Falam a mesma coisa como se eu fosse obrigada a falar árabe. Ninguém atende você. É policial, é quem ajuda você a dar a localização. Ninguém está preparado para lidar com estrangeiro, só peguei um que falava inglês direito. Foi onde a gente conseguiu se comunicar. Palhaçada", finalizou.