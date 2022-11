Claudia Raia - Reprodução/Instagram

Claudia Raia Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2022 18:18 | Atualizado 24/11/2022 18:18

Rio - Claudia Raia estava acompanhando a estreia do Brasil na Copa do Mundo no Catar, nesta quinta-feira (24), e fez suas análises sobre a partida contra a Sérvia. Sem poder beber por conta da gravidez, a atriz, de 55 anos, diz que essa é uma forma de se sentir participando da festa rumo ao hexa.

fotogaleria

"Estamos na Copa da Raia num nervoso. Luquinha [o filho que gera] está chutando e emocionalmente muito abalado com esse primeiro tempo. Mas a nossa seleção está muito bem! Precisa do olhar do Tite agora. Olha eu, uma comentarista esportiva. Quando a gente está grávida, a gente fica muito out. Não pode beber, só pode comer coisa saudável. Então, a gente quer se inserir. Por isso estou me inserindo, só para me sentir dentro da Copa. Vocês entendem, né?!", explicou ela.



Claudia está grávida de Luca, seu terceiro filho, primeiro do casamento com Jarbas Homem de Mello. A atriz também é mãe de Enzo e Sophia, do casamento com Edson Celulari.