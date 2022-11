Simaria posta vídeo jogando futebol de salto alto e fãs elogiam - Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2022 17:48

Rio - Simaria mostrou que seu talento não é só para a música ao postar um vídeo jogando bola com o filho, Pawel, de 7 anos, e mais alguns amigos do menino. De salto alto, a cantora entrou no clima da Copa do Mundo 2022 e aproveitou para deixar seu palpite para a estreia do Brasil na competição, em jogo contra a Sérvia, no Catar.

"Meu nome é pronta pra essa estreia!! Meu palpite é 3x0 ,e o de vocês?? Rumo ao Hexa", escreveu ela na legenda da publicação. "A jogadora que você respeita", elogiou um seguidor. "Jogadora de milhões (risos)", comentou mais uma fã. "Traz o Hexa pra gente", pediu outra pessoa.

Nesta quarta-feira, Simaria surgiu poderosa no Twitter, exibindo seu corpo em forma usando óculos escuros e um biquíni branco. A cantora de 40 anos teve o ano marcado pelo rompimento da dupla com sua irmã, Simone, de 38, e quis mandar um recado aos fãs sobre essa sua nova fase. "Se acostumem com a minha nova versão", escreveu ela. "A antiga Simaria morreu…", completou.

