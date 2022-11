Eslovênia Marques - Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2022 16:51

Rio - Eslovênia Marques tentou aproveitar nesta quinta-feira a fama de azarada adquirida no "Big Brother Brasil 22". Todos os emparedados que foram eliminados do reality show tinham algo em comum: sentaram ao lado da modelo. Por essa razão, a ex-BBB resolveu ficar colada na bandeira da Sérvia, primeiro adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

fotogaleria Para evitar uma derrota do Brasil em plena estreia, Eslovênia apostou no look cor de rosa, usado pelos integrantes do quarto lollipop em suas eliminações. Além disso, a ex-BBB surgiu sentada em uma poltrona segurando a bandeira da Sérvia.

Vale lembrar, que o pé-frio de Eslovênia atingiu até o Festival Folclórico de Parintins, que aconteceu em junho. A modelo viajou ao Amazonas para curtir a festa e torcer para o Boi Garantido. Porém, o quinquagésimo quinto título do festival ficou com o Boi Caprichoso. Os torcedores do boi azul e branco foram agradecer a ex-BBB pela torcida ao rival.