Rio - Paulo Miklos comemorou nesta quinta-feira as bodas de trigo com a diretora de cinema Renata Galvão Miklos. O apresentador e músico de 63 anos compartilhou um registro acompanhado da mulher em celebração aos 3 anos de união.

Três anos e uma pandemia terrível ou uma longa lua de mel? Os melhores momentos da vida são ao teu lado", escreveu. "Hoje é o nosso aniversário de casamento! Felicidade e amor sem fim!! Te amo, Renata Galvão Miklos.Três anos e uma pandemia terrível ou uma longa lua de mel? Os melhores momentos da vida são ao teu lado", escreveu.

Em suas redes, Renata Galvão Miklos também comentou sobre a comemoração do terceiro ano de união. "Três anos desse dia de sonho! Estamos juntos há 8 anos e 8 meses, mas essa foi a melhor e mais linda festa que a gente poderia imaginar! Eu penso nela como um respiro de felicidade entre dois períodos muito dolorosos, as eleições de 2018 e o início da pandemia em 2020. Não somos mais os mesmos depois de passar por tudo isso, mas o que eu sei é que estivemos sempre juntos, nos amando intensamente e nos apoiando com muito carinho. Entramos agora num novo período, de reconstrução do país, de empatia, de amor, de paz e de muita, muita festa e alegria! Te amo com todo meu coração @miklospaulo. Você me dá sorte na vida."