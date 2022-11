Rodrigo Mussi realiza exame de rotina para analisar atividade cerebral após acidente - Reprodução / Instagram

Publicado 24/11/2022 12:18

Rio - Rodrigo Mussi usou o Instagram, nesta quinta-feira, para compartilhar sua ida ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, e acabou alarmando alguns seguidores. Ao perceber a preocupação dos internautas, o ex-BBB, que sofreu um grave acidente de carro em março deste ano , explicou que foi até o local para realizar um exame de rotina.

"Pessoal, é só um exame de rotina, tá? Mas extremamente importante, aqui no Hospital das Clínicas", disse o influencer via stories. "Olha quanto fio! É muito fio na cabeça, porque eu sofri um traumatismo craniano muito sério", contou.

Em agosto desse ano, Rodrigo desabafou com os seguidores sobre estar lidando com a depressão desde a época do acidente. "Queria ter externado isso, só pessoas muito próximas sabiam. O acidente foi muito forte. Tive depressão, realmente, logo depois, e eu lutei para sair... Estou lutando para sair. Mas não sou um cara que gosta de usar desculpas para nada", revelou na ocasião.



O ex-BBB afirmou que se empenhou para vencer a doença. "Lutei muito, falei: 'vou fazer esporte, natação, isso aqui não vai me pegar'. E estou aqui, trabalhando, curtindo. É uma nova chance para mim", concluiu.