Maiara reflete sobre independência, autoestima, felicidade e amorReprodução / Instagram

Publicado 24/11/2022 08:48 | Atualizado 24/11/2022 09:14



Rio - Maiara, dupla com Maraisa, fez um grande desabafo através do Instagram, na madrugada desta quinta-feira. A cantora de 34 anos publicou um texto em que fala sobre autoestima, felicidade, amor e liberdade. Vale lembrar que a sertaneja terminou o seu relacionamento com Fernando Zor, pela décima vez, em setembro deste ano.

"É sobre se sentir amada e ao mesmo tempo ser livre. É sobre eu não precisar da aprovação de ninguém e poder ser eu de verdade. É sobre ter sucesso, uma família que me ama além de tudo, amigos que me amam. É sobre se sentir segura mesmo que andando sozinha, é sobre ter sempre alguém para contar... E graças a Deus eu tenho!", começou a cantora.

"Aprendi que nessa vida uma coisa não exclui a outra. Eu posso ser bem sucedida, amada pelas pessoas a minha volta, ter uma família que independente do meu sucesso ou não estão sempre comigo, é sobre eu não precisar da aprovação de ninguém e nem agradar ninguém pra me sentir inteira e aceita pela sociedade, que eu já sou uma pessoa bem sucedida e amada por todos e por isso também posso anular qualquer tipo de rejeição que eu já tenha sentido, porque hoje eu me sinto segura e não fujo das coisas boas da vida, que eu posso fazer o que eu quiser, inclusive casar e ter filhos e isso não vai atrapalhar o meu trabalho, muito pelo contrário, vai me fazer mais feliz, e eu já sou muito feliz", continuou.

"É sobre eu trabalhar com o que eu amo e sou totalmente realizada por isso, que eu tenho o direito de construir todos os sonhos que eu tanto almejo, e ainda vou construir muito mais... É ter gratidão por Deus me dar a vida maravilhosa que eu tenho! Gratidão pelas pessoas que acreditam em mim, vivem meu trabalho, e transformam meus sonhos em realidade! Que eu vivo a minha vida sem pensar no que eu os outros vão pensar, que eu sou amada e mesmo assim abro minhas asas e voo pelo mundo em paz e se eu quiser voltar vai ter muita gente me esperando! Gente... Uma coisa não exclui a outra! Eu não tenho que escolher uma coisa ou outra! Eu escolho ser feliz! Me liberto agora de qualquer prisão", ponderou a sertaneja.

"Deus é bom o tempo todo! Só peço a Deus que tire todas as limitações da minha vida e que eu possa vivê-la da forma mais plena e linda! Desejo isso a vocês também! Tenha gratidão pela sua vida! Você já é um milagre! Seja positivo! Veja sempre o lado bom! Você pode tudo! Deus te abençoe e que você realize todos os seus sonhos! Que sobre tudo viva na paz, no amor, cheio do Espírito Santo... Afinal, é tudo sobre isso... Toda honra e glória a ele! Uma excelente noite para todos vocês. Vocês merecem", finalizou Maiara.