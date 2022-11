Luana Piovani comemora vitória do Brasil em jogo de estreia na Copa do Mundo - Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2022 21:25

Rio - Luana Piovani usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para comemorar a vitória do Brasil no jogo de estreia na Copa do Mundo 2022, no Catar. A atriz compartilhou uma foto ao lado do pai, Valter, enquanto os dois usavam camisas da Seleção e citou o fato de morar em Portugal ao comparar a força de vontade de sua família com os jogadores brasileiros.

"Descendemos de italianos, somos brasileiros, habitamos terras portuguesas. O mundo é gigante, mas pode virar 'quintal' se houver oportunidade e vontade. Foi isso que meu Brasilzão fez: cavou oportunidades e tava babando de vontade de ganhar!", declarou Luana, na legenda da postagem feita no Instagram. "Bora, Brasil! O povo merece essa felicidade! Bora fechar o ano bem para 2023 ser próspero", completou ela.

