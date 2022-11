Maisa Silva - Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2022 19:52

Rio - Direto do Catar, Maisa Silva acompanhou a vitória da Seleção Brasileira no jogo de estreia da Copa do Mundo. A apresentadora e atriz de 20 anos celebrou o triunfo contra a Sérvia por 2 à 0 e elogiou o atacante Richarlison, autor dos gols da partida.

"DALE DALE DALE OOOOOOO. BRASIL VAI SER CAMPEÃO! 2×0!", comemorou. Em seguida, Maisa enalteceu a excelente partida de Richarlison e brincou com o apelido do atacante. "Único pombo possível no mundo é o da nossa seleção RICHARLISON! (Palavras de uma mulher com fobia de pombo)."