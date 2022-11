Rafa Brites e as irmãs - Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2022 17:05

Rio - Recém operada, Rafa Brites está acompanhando a estreia do Brasil na Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24), de sua cama no hospital. A apresentadora compartilhou com as irmãs assistindo ao jogo.

"Jogo do Brasil no hospital! Só minhas irmãs maravilhosas que largaram tudo para assistirem aqui comigo", disse ela. Nesta terça-feira (22), Rafa passou por um procedimento cirúrgico que durou 3 horas para retirada da vesícula, hemorroidas e uma hérnia umbilical.

"Passei bem o dia apesar de saber que o pós-operatório é punk. As pedras que eu tinha eram muito pequenas e corria o risco de migrarem e eu ter uma pancreatite, ter que operar às pressas. (Não pode ir pra viagens em lugares remotos). Andava com muito enjoo também. As hemorroidas surgiram a primeira vez depois de 20 horas de trabalho de parto do Rocco, mas logo depois recuperei, agora com a gravidez do Leon não teve jeito. Ficava nessa, crise, remédio, melhorava, mas bastava fazer muito esforço, ficar de salto, em pé, longas caminhadas… voltava. Todo mundo diz que é uma das piores dores a pós, eita! A hérnia, como foi feita a laparoscopia, já tirei”, contou ela.



A apresentadora é casada com o jornalista Felipe Andreoli, que recentemente teve que se despedir dos filhos Rocco e Leon para fazer a cobertura da Copa do Mundo, no Catar.